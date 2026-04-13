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Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Rosique lanza advertencia y Rojos van por la Villa 360 tras semanas en La Barraca Metálica

Rojos atacan, Azules defienden y La Villa 360 está en juego dentro de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México.

La intensidad sube en Exatlón México cuando Rosique advierte a los atletas sobre atacar en el momento clave. En esta ocasión, Rojos y Azules se enfrentan a 8 puntos por La Villa 360. Tras tres semanas en La Barraca Metálica, los Rojos salen decididos a recuperarla, mientras los Azules luchan por mantener su dominio.

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