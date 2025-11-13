Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Empujones, gritos y rivalidad al límite: Así se vivió la pelea por la Villa 360
La Villa 360 lo desató todo: empujones, provocaciones y una advertencia de Rosique que dejó helos a todos.
En la electrizante batalla por La Villa 360 en Exatlón México, la tensión se apoderó por completo del circuito cuando Antonio Rosique lanzó una advertencia que retumbó entre los equipos “los ganadores no piden permiso para cambiar el mundo” justo mientras la rivalidad entre rojos y azules alcanzaba niveles inesperados,
