Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Rojos defienden y Azules atacan por la primera Villa 360 del 2026
Empezar el nuevo año 360 con descanso y ventaja puede cambiarlo todo dentro de Exatlón México y los atletas lo saben.
Durante la primera Batalla por la Villa 360 del 2026, Rosique advierte que la clave está en orillar al rival al error, mientras el equipo rojo apuesta por la defensa y El Equipo Azul sale al ataque en un duelo cargado de tensión, ya que ambos buscan iniciar el año con el pie derecho y asegurar un espacio que les permita recuperar energía y mantener el ritmo tras cada circuito.