Un saludo, una risa y un reto: El momento entre Alejandro y Emilio que encendió Exatlón México

La competencia subió de temperatura en Exatlón México luego de que un saludo entre Emilio y José provocara una risa de Alejandro que desató una reacción inmediata, reclamos directos y un intercambio de palabras que obligó a la intervención de Humberto, mientras el resto del equipo rojo cerraba filas, confirmando que en esta etapa de la temporada cualquier gesto puede convertirse en un nuevo frente de batalla.