Un saludo, una risa y un reto: El momento entre Alejandro y Emilio que encendió Exatlón México
En Exatlón México, cualquier detalle puede detonar el conflicto. Lo que comenzó como un gesto aparentemente amistoso terminó convirtiéndose en un cruce de palabras que dejó al descubierto la tensión acumulada entre los atletas.
La competencia subió de temperatura en Exatlón México luego de que un saludo entre Emilio y José provocara una risa de Alejandro que desató una reacción inmediata, reclamos directos y un intercambio de palabras que obligó a la intervención de Humberto, mientras el resto del equipo rojo cerraba filas, confirmando que en esta etapa de la temporada cualquier gesto puede convertirse en un nuevo frente de batalla.