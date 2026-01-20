Humberto se rapa tras su accidente y desata un poderoso pacto de unidad en el Equipo Rojo dentro de Exatlón México

Humberto decidió raparse tras el accidente que marcó su paso por Exatlón México, cuando se golpeó la cabeza en un circuito y sufrió el desprendimiento del cuero cabelludo; ya recuperado, el atleta eligió cambiar su look como señal de renacimiento, un acto que inspiró al Equipo Rojo a hacer lo mismo, sellando un poderoso pacto de fuerza, unidad y resistencia en plena competencia.