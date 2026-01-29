Exatlón | Con espectaculares fotos de BODA, Daniel Carrillo celebra tres años de relación con Antonieta Gaxiola

Hablar de Daniel Corral es hablar de determinación, constancia y pasión por el deporte, pero también de una historia de amor que ha crecido con el tiempo, como lo ha demostrado una vez más el ex competidor de Exatlón México, quien compartió que las verdaderas victorias no siempre se ganan en los circuitos, con una serie de fotos del día más feliz de su vida, su unión con Antonieta Gaxiola.

¿Quién es Daniel Corral y por qué conquistó a los fans de Exatlón México?

Daniel Corral es un atleta de talla olímpica que encontró dentro de Exatlón México una nueva manera de retarse a sí mismo, pues su participación dentro del reality deportivo estuvo marcada por fortaleza mental y una actitud de resiliencia que rápidamente lo convirtieron en uno de los competidores más queridos.

Es importante señalar que durante su paso por Exatlón México, Daniel siempre tuvo presente a su pareja, quien lo motiva a darlo todo tanto física como mentalmente, permitiendo enfrentar las derrotas y celebrar con júbilo las victorias.

El lado más personal de Daniel Corral fuera de Exatlón

Yendo más allá de las competencias, Daniel ha construido una historia romántica junto a Antonieta Gaxiola, ciclista profesional y también atleta olímpica, lo que marca una diferencia importante dentro de su historia, pues no solo han compartido su amor por el deporte, sino su visión de la vida marcada por el esfuerzo y la admiración mutua.

La pareja compartió recientemente un recuerdo clave de su relación: El día de su unión con una serie de fotos de la boda junto al mensaje: “3 años, mi amor, ️️sigues siendo la mejor decisión de mi vida. ¡Te amo!”, que cautivaron a todos sus seguidores.