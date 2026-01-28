Exatlón México | Batalla Colosal | Exatlón México sube la adrenalina: Rosique pone en juego una experiencia fuera de los límites
No gana el más rápido, gana quien sabe decidir en el momento exacto: Rosique pone en juego una experiencia colosal.
Antonio Rosique advierte que en Exatlón México las carreras no se definen en la última curva, sino en las decisiones tomadas con inteligencia, al presentar La Batalla Colosal, una competencia de alta adrenalina donde los atletas luchan por apenas ocho puntos y la posibilidad de salir de los límites del programa para vivir una experiencia extrema entre go-karts, velocidad, espíritu competitivo y olor a gasolina y llanta quemada.