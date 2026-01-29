Exatlón México: ¿Quién gana hoy la GRAN FINAL del Draft Varonil este 29 de enero de 2026 en la semana 18?

Hoy 29 de enero del 2026 llega lo que promete ser una noche inolvidable dentro de la historia de Exatlón México. Con cuatro atletas en duelo aterriza la gran final del Draft Varonil de la semana 18, contienda que promete llevar a los novatos al límite de sus capacidades físicas y mentales para conseguir el boleto que asegurará su lugar dentro de la siguiente temporada del programa. Ante esta situación, la pregunta que se hacen todos los fanáticos del reality deportivo más emocionante de la televisión mexicana es: ¿Quién ganará el Draf Varonil de esta noche?

¿Quiénes son los finalistas del Draft Varonil de Exatlón México?

Antes de comenzar a inclinar la balanza, debemos dejar en claro que son cuatro atletas muy distintos los que se enfrentarán por una oportunidad:



Alberto Guameru García (32 años, fútbol, Jalisco): Su experiencia en deportes de equipo le ha dado una ventaja clara en resistencia y lectura del circuito. Es constante y sabe cuándo acelerar.



Su experiencia en deportes de equipo le ha dado una ventaja clara en resistencia y lectura del circuito. Es constante y sabe cuándo acelerar. Job Castillo (33 años, bádminton, Jalisco): Uno de los atletas más técnicos. Su rapidez de reacción y precisión lo convierten en un rival peligroso en pruebas de tiro y agilidad.



Uno de los atletas más técnicos. Su rapidez de reacción y precisión lo convierten en un rival peligroso en pruebas de tiro y agilidad. Jerry Lizárraga (31 años, entrenamiento funcional, Sinaloa): Físicamente completo y explosivo. Destaca por su potencia y capacidad para adaptarse a cualquier tipo de obstáculo.



Físicamente completo y explosivo. Destaca por su potencia y capacidad para adaptarse a cualquier tipo de obstáculo. George Munro (26 años, parkour, CDMX): El más joven del grupo y quizá el más espectacular. Su dominio del cuerpo y fluidez en los recorridos lo hacen ideal para circuitos rápidos y técnicos.

¿Quién es el favorito para ganar la Gran Final del Draft Varonil?

Tomemos en cuenta que Exatlón México es una contienda que se define por exigirle todo a sus atletas y que el ganador no está definido hasta el último momento de cada carrera. No obstante, en la semana han comenzado a sobresalir algunos nombres, como el de George Munro, quien ha destacado por su disciplina, o el de Jerry Lizárraga quien se ha convertido en la gran sorpresa dentro de la contienda, siendo reconocido incluso por atletas experimentados.

¿Habrá sorpresas en el Draft Varonil de Exatlón México?

Si algo ha demostrado Exatlón México y más su novena temporada, es que las contiendas se viven a máxima intensidad y que solo la fortaleza física y mental de los atletas además definirá quién se haga de la victoria.