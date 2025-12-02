“Sufrí maltrato”: Diana Laura reabre heridas y revela el episodio más duro de su vida

Diana Laura es una figura que ha ganado mucha visibilidad dentro del mundo de los deportes, de las redes sociales y de la conducción. No obstante, recientemente sorprendió a todos sus seguidores al reabrir un capítulo oscuro de su vida al revelar en entrevista dentro de un popular podcast que la conductora de Al Otro Lado de Los Realities sufrió violencia de pareja por un año y medio, relación que estuvo marcada por maltrato psicológico y físico.

Aunque la plática se tornó de manera relajada, la tensión se elevó cuando Laura reveló que durante más de un año soportó violencia, que le dejó heridas y un desgaste emocional. La confesión impactó a los entrevistadores por la crudeza con la que narró los hechos, pero también por el valor de romper el silencio, mostrando su evidente incomodidad por lo ocurrido, pero al mismo tiempo el ambiente se relajó, gracias a que Diana lo tomó con una especie de humor.

¿Qué le pasó a Diana? “Me estrellaste la cabeza con el cristal del carro”

Uno de los momentos más intensos de la charla se vivió cuando Diana, recordó que su entonces pareja la agredió físicamente:

“Literal, me estrellaste la cabeza con el cristal del carro, ¿Qué onda? Y él decía: ‘Pero yo reaccioné a lo que tú me hiciste… ¿Por qué te enojas por esto? ¿Por qué me gritas? Obviamente, yo iba a reaccionar; ni el más pendej@ no reaccionaría’”.

Con esas palabras, quedó clara la manipulación emocional y física en la que se encontraba envuelta; además, Diana señaló que también sufría violencia relacionada con discursos que buscaban justificar los maltratos y responsabilizarla a ella.

El silencio que duele: “Me lo tragaba para no tener problemas”

Otro aspecto que encendió las alertas fue cuando Dian, señaló que no hablaba de lo que estaba viviendo, pero que en su momento prefirió callarse, soportar y normalizar ciertas actitudes con tal de “no generar problemas”, una conducta que muchas víctimas adoptan por miedo o desgaste emocional.

“Hacía cosas super feas y yo no decía nada, me lo tragaba para no tener problemas.”

Este tipo de testimonios conectó directamente con el público, por lo vulnerable de la situación, en la cual también funcionó como un recordatorio de que nadie debe permitir ni normalizar la violencia.