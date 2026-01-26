inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Draft | Jerry y Guameru desatan la primera gran batalla

La primera prueba del draft se corre al límite y deja claro que nadie quiere soltar su lugar rumbo a la próxima temporada.

Exatlón México

La primera carrera del draft en Exatlón México se vivió con máxima intensidad, luego de que Antonio Rosique pidiera a Rojos y Azules respaldar a los aspirantes que buscan un lugar en la siguiente temporada. La contienda entre Jerry y Guameru mantuvo a ambos equipos atentos a cada movimiento, confirmando que los nuevos talentos llegan con hambre de gloria y listos para cambiar el juego.

Exatlón México Exatlón 2026

