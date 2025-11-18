inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Duelo de los Enigmas | Se enciende el Duelo de los Enigmas: el Equipo Rojo recibe a su salvador

El Equipo Rojo recibe un nuevo refuerzo justo antes del Duelo de los Enigmas y la expectativa se dispara.

Hugo Pantoja
Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

En Exatlón México, el Duelo de los Enigmas se encendió con la llegada del nuevo refuerzo del Equipo Rojo, un atleta que fue presentado por Rosique en medio de la tensión y la esperanza de que su incorporación logre romper la racha de derrotas y revitalizar a la escuadra, mientras que en contraste el Equipo Azul se mantiene tranquilo y confiado en prolongar su dominio absoluto dentro de la competencia.

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×