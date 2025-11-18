Exatlón México | Duelo de los Enigmas | Se enciende el Duelo de los Enigmas: el Equipo Rojo recibe a su salvador
El Equipo Rojo recibe un nuevo refuerzo justo antes del Duelo de los Enigmas y la expectativa se dispara.
En Exatlón México, el Duelo de los Enigmas se encendió con la llegada del nuevo refuerzo del Equipo Rojo, un atleta que fue presentado por Rosique en medio de la tensión y la esperanza de que su incorporación logre romper la racha de derrotas y revitalizar a la escuadra, mientras que en contraste el Equipo Azul se mantiene tranquilo y confiado en prolongar su dominio absoluto dentro de la competencia.
