“No soy apegada a mi familia”: La confesión más íntima de Ella sacude Exatlón México

Ella abrió su corazón al hablar de los momentos más difíciles de su vida, confesando que no siempre ha sido una persona desapegada a su familia, recordando con dolor la apresurada despedida de su abuelita, la última vez que la vio con vida, así como las complicaciones económicas que vivieron sus padres, experiencias que la llevaron a buscar la independencia como una forma de demostrar amor y apoyo, entendiendo hoy la importancia de compartir más tiempo y valorar los momentos junto a quienes ama.