Exatlón México | Zona de Peligro | Todo o nada para las mujeres: llega la última Zona de Peligro de la novena temporada
La presión alcanza su punto máximo cuando Rosique anuncia la última Zona de Peligro, un escenario que puede cambiarlo todo rumbo a la eliminación.
Once mujeres se enfrentaron a la Zona de Peligro en Exatlón México, un duelo marcado por la tensión y la incertidumbre luego de que Rosique confirmara que se trata de la última instancia de riesgo de la novena temporada, mientras Mati continúa en recuperación y cada carrera se vuelve clave para definir quién podría quedar a un paso del duelo de eliminación de este domingo.