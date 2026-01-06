Exatlón México | Programa Completo | Accidentes, Zona de Peligro y Villa 360: así se vivió el día más tenso en Exatlón México

El programa completo de Exatlón México estuvo marcado por la máxima tensión, desde la celebración del Equipo Azul tras conquistar la Villa 360 y el golpe anímico para los rojos, pasando por la última Zona de Peligro femenil de la temporada donde once atletas enfrentaron la presión absoluta, hasta los momentos más delicados con el aparatoso accidente de Dana en el circuito de lodo, quien fue atendida por el cuerpo médico y permanece bajo observación, mientras Rosique confirmó la entrada a la etapa de resistencia en el día 100 de competencia y anunció la llegada de un nuevo refuerzo para El Equipo Rojo, dejando claro que nada está decidido rumbo al duelo de eliminación.