Aparatoso accidente de Dana en Exatlón México enciende las alarmas del Equipo Azul

Un fuerte golpe obligó a detener la competencia y generó preocupación entre atletas y espectadores.

Dana, atleta del Equipo Azul, sufrió un aparatoso accidente en el circuito de lodo que la obligó a salir en camilla, sin embargo, tras ser revisada por el cuerpo médico se informó que, por el momento, se encuentra en condiciones de continuar en la competencia, aunque su evolución será monitoreada para determinar si el golpe en la rodilla y el cuerpo requiere atención adicional.

