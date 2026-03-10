Exatlón México | Duelo de los Enigmas | De los circuitos a la cocina Rosique pone en juego premios que desatan la competencia
Rosique sorprende a los atletas con inesperados premios culinarios que sorprenden a todos.
En Exatlón México, Antonio Rosique sorprende a los equipos con premios diferentes. Tras reconocer el talento culinario de Ernesto, el conductor anuncia que estarán en juego tres herramientas de cocina muy codiciadas, lo que desata una nueva contienda donde los atletas deberán luchar hasta el final por las sorpresas.