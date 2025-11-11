inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Duelo de los Enigmas | “Sin misterios no hay descubrimientos”: Rosique sorprende con los premios en los enigmas

Rosique encendió la emoción en el Duelo de los Enigmas con premios nunca antes vistos, ideales para los atletas más creativos de Exatlón México.

La emoción se desbordó en Exatlón México durante el Duelo de los Enigmas, donde Antonio Rosique sorprendió a todos con una advertencia cargada de intriga: “Sin misterios no hay descubrimientos”. En esta ocasión, el conductor anunció que la “caja maldita” quedaría fuera del juego, asegurando que los premios serían dignos de los atletas más innovadores.

