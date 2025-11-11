Exatlón México | Duelo de los Enigmas | “Sin misterios no hay descubrimientos”: Rosique sorprende con los premios en los enigmas

La emoción se desbordó en Exatlón México durante el Duelo de los Enigmas, donde Antonio Rosique sorprendió a todos con una advertencia cargada de intriga: “Sin misterios no hay descubrimientos”. En esta ocasión, el conductor anunció que la “caja maldita” quedaría fuera del juego, asegurando que los premios serían dignos de los atletas más innovadores.