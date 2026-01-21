Exatlón México | Duelo de los Enigmas | Exatlón México: Rosique revela el premio gamer que nadie quiere perder

La noche se llena de tensión en Exatlón México luego de que Antonio Rosique adelantara que el premio está pensado especialmente para los amantes de los videojuegos, provocando que ninguna de las escuadras quiera quedarse sin él; mientras los Azules llegan confiados tras su reciente victoria, los Rojos reconocen que atraviesan su mejor momento y están listos para demostrarlo en la competencia.