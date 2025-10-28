Exatlón México | Duelo de los Enigmas | ¡Rosique rompe las reglas! No hay caja maldita esta noche

En una de las noches más esperadas de la semana, Antonio Rosique sorprendió a todos en el Duelo de los Enigmas al confirmar que, por primera vez en mucho tiempo, no habrá caja maldita. El anuncio desató una ola de emoción, confusión y estrategia entre los atletas, quienes ya se preparaban mentalmente para el temido castigo oculto. Esta vez, las tres cajas del misterio prometen únicamente recompensas, pero cada una con su propio nivel de tentación: un asistente de voz de alta calidad y última tecnología, una Smart TV con ruedas que también funciona como tableta, y una televisión inteligente de 32 pulgadas cuyo marco se transforma en una obra de arte.