inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Duelo de los Enigmas | Rosique anuncia la "época de abundancia” sin caja maldita

La tensión dio paso a la emoción en Exatlón México 2025: Antonio Rosique sorprendió a los atletas al anunciar el inicio de la época de abundancia y confirmar que no habría caja maldita en el Duelo de los Enigmas.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

Una noche llena de emoción y expectativa se vivió en Exatlón México cuando Antonio Rosique reveló que la temida caja maldita no aparecería en esta jornada del Duelo de los Enigmas. En su lugar, el conductor anunció la llegada de la “época dorada de abundancia”, una etapa que promete recompensas, motivación y nuevas oportunidades para los competidores. Los atletas recibieron la noticia con entusiasmo, conscientes de que cada premio puede marcar la diferencia en su rendimiento y en la moral de sus equipos

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×