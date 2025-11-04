Exatlón México | Duelo de los Enigmas | Rosique anuncia la "época de abundancia” sin caja maldita

Una noche llena de emoción y expectativa se vivió en Exatlón México cuando Antonio Rosique reveló que la temida caja maldita no aparecería en esta jornada del Duelo de los Enigmas. En su lugar, el conductor anunció la llegada de la “época dorada de abundancia”, una etapa que promete recompensas, motivación y nuevas oportunidades para los competidores. Los atletas recibieron la noticia con entusiasmo, conscientes de que cada premio puede marcar la diferencia en su rendimiento y en la moral de sus equipos