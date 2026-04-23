“Aprendiendo a despedirme": Sofia Arroyo se viste de luto tras la muerte de un ser querido

En las últimas horas los seguidores de Sofía Arroyo atleta y exparticipante de Exatlón México comenzaron a colocar a la deportista dentro de la conversación digital debido a un tierno y conmovedor mensaje en el que habla sobre lo difícil que superar la ausencia de un ser querido.

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¿Qué dijo Sofia Arroyo en su Instagram?

Sofía compartió una tierna publicación en la que se puede ver una serie de imágenes de su vida cotidiana: junto a su mascota, viajando y viviendo el momento. No obstante lo que verdaderamente llamó la atención es el mensaje: “Aprendiendo a despedirse…sin dejar de agradecer. 🙏🏻”. Con estas palabras la atleta comparte la pérdida de su abuelo, recordando la importancia que tiene el vivir un duelo, pues advierte que había dejado pasar un tiempo para pensar y orar por su paz: me tomé un tiempo para recordarlo, pensarlo, orar por su paz y acomodar mi mente y mi corazón”: Compartió.

El conmovedor momento terminó con una reflexión que fue bien recibida por sus seguidores: Disfrutar lo “pequeñito” de la vida, confiando en los tiempos de Dios, como baby Sof siempre lo hacía”.

Con esas palabras Sofia muestra la importancia que tiene el trabajar internamente para aceptar una pérdida, pues para ella, el tiempo, la oración y la paz mental le han permitido seguir recordando a los que ya no están pero de un lugar diferente, sin dolor.

Un mensaje que incendió la alertas de los fans

Dentro de la conversación digital, algunos seguidores de la deportista, comenzaron a mostrar señales de apoyo, buscando compartir junto a la creadora de contenido el dolor que deja una pérdida. Para sus seguidores las palabras de Sofía son una muestra de resiliencia, aspecto que la ha definido tanto fuera como dentro de las competencia.

¿Quién es Sofía Arroyo dentro de Exatlón México?

La deportista participó dentro de la octava temporada de Exatlón México, formando parte de la escuadra Roja, logrando colocarse como uno de los deportistas que han marcado el transcurso del reality deportivo más demandante de México.