7 ideas para reutilizar el pollo asado o rostizado que te quedó de un día anterior

Si un día, por emergencia, encargaste un pollo rostizado para comer en casa, pero te sobraron varios pedazos y ya no sabes qué hacer con ellos, aquí te damos 7 ideas de recetas con pollo asado que te van a encantar. Ya tienes la materia prima, solo necesitas complementar .

Un pollo rostizado o asado puede durar entre 3 y 4 días en el refrigerador si se almacena correctamente, así que tienes ese tiempo para ponerte manos a la obra y preparar alguna de estas recetas fáciles para hoy.

7 recetas rápidas con pollo rostizado guardado

1. Michelada zon pollo rostizado

Puedes hacer una michelada con pollo ortizado, como la bebida que se hizo viral en redes sociales, aunque comenzó como una broma viral, algunos han intentado hacer sus propias versiones. Esta es especialmente más como una comida para relajarse entre amigos. De acuerdo con el blog Cardamomo, la “rostichela” se hace escarchando un tarro con limón y chile en polvo, añadir hielo, salsa negra, limón, cerveza y colocar los pedazos de pollo rostizado en forma de brochetas en la parte superior, puedes combinarlas con otras verduras para darle frescura.

2. Pollo rostizado saalteado con verduras al wok

Puedes hacer esta receta sencilla con pollo asado guardado, solo debes agregar verduras como cebolla, zanahoria, pimiento verde, pimiento rojo y calabacín para complementar. Además, se combina con una salsa agridulce o salsa de soja para dar más sabor.

De acuerdo con Gastronosfera, un portal dedicado a la gastronomía, para prepararlo debes cortar las verduras en trozos finos, combinarlo con el pollo en tiras y saltearlos al sarté ondo (wok). Cubre con aceite de oliva suave, un poco de sal, pimienta y listo. Incluso, si tienes mucha hambre, puedes complementarlo con arroz blanco.

3. Tacos de pollo

Haz unos ricos tacos de pollo rostizado.|Canva

Puedes aplicar la mexicana al hacer tacos de pollo rostizado. Solo necesitas tortilla que consigues fácilmente en la tortillería (o en la tienda), agregar un chilito de tomate preparado, aguacate, cebolla y cilantro fresco. Es muy sencillo y te ahorras mucho tiempo.

4. Croquetas cremosas con pollo asado

Puedes desmenuzar el pollo olvidado, combinarla con una mezcla de mantequilla, harina, leche caliente, sal, pimienta y nuez moscada. Haz la forma de croquetas y luego frielas para que se cocinen en trozos deliciosos. Puedes agregar queso en el interior para que quede aun más deliticioso.

5. Ensalada rusa con pollo rostizado

Primero desmenuza el pollo que te sobró, luego lo agregarás a una mezcla de ensalada hecha con papas, zanahorias, crema, mayonesa y pasta de codito al gusto. Puedes acompañarlas con tostadas con chile y quedan realmente deliciosas.

6. Ensalada César con restos de pollo asado

Ensalada César con restos de pollo asado|Canva

Puedes cortar los trozos de pollo en bocados. Luego combínalo con la receta de ensalada César cládica que lleva pan, lechuga romana, panela, elote y pasta fría. Añade Ajo, mayonesa y vinagre de vino blanco.

7. Rollos primavera con pollo rostizado

Primero deshebra el pollo y mézclalo con verduras finamente cortadas como zanahoria, col, cebollín y, si quieres, un toque de ajo y salsa de soya; saltea todo en un sartén con un poco de aceite hasta que quede bien integrado y ligeramente dorado. Después, coloca una porción del relleno en hojas para rollo primavera (o tortillas delgadas tipo wonton), dóblalas cerrando bien los bordes con un poco de agua o huevo batido, y fríe en aceite caliente hasta que queden dorados y crujientes; también puedes hornearlos o hacerlos en air fryer para una versión más ligera. Sirve calientes con salsa agridulce, soya o incluso un dip picante para darles más sabor.