En el mundo de la belleza no dejan de aparecer productos, técnicas y trucos que llevan los rostros y los cuerpos a otro nivel. Es que las nuevas tendencias y la importancia que adquiere, cada vez más, la imagen demandan adecuaciones y progresos a pasos agigantados.

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Lo que antes pasaba exclusivamente con la ropa, se ha trasladado a todos los ámbitos que hacen a, mundo de la belleza. Así es como el maquillaje, la manicura y los cortes de cabello se han nutrido de un protagonismo enorme, y todo respaldado por el auge de la Inteligencia Artificial (IA) que es propulsora de los cambios.

La importancia del perfilado de cejas

Aprovechando los motores de búsqueda de la IA, se le pidió a la aplicación Gemini que analizara al perfilado de ceja como una de las herramientas de bella más requeridas. Esta tecnología expresó que es una técnica fundamental en la estética facial que busca armonizar las facciones del rostro respetando la morfología natural de cada persona.

Gemini explicó que, al definir el arco, el grosor y la longitud adecuada, se logra un efecto de "lifting" inmediato que abre la mirada y aporta simetría. Además, la IA precisó que no se trata simplemente de depilar el vello excedente, sino de realizar un diseño estratégico que resalte los puntos fuertes de las facciones, logrando que el rostro se vea más equilibrado y pulido sin perder naturalidad.

¿El mejor perfilado de cejas?

Gemini no solo hace alusión al impacto estético del perfilado de cejas, sino que destaca que esta técnica actúa como un marco que potencia la expresividad y la confianza personal. Además, hizo hincapié en dos técnicas que sustituyen al maquillaje diario.

“El microblading y el nanoblading son las opciones más populares para reemplazar el maquillaje diario, ya que permiten levantarse cada mañana con unas cejas perfectamente definidas sin tocar un solo pincel”, preciso la Inteligencia Artificial y brindó detalles de ellas:

El microblading y el nanoblading se han instaurado como la técnica reina para quienes buscan realismo. Se utilizan agujas minúsculas para depositar pigmento en la epidermis simulando vellos reales.

