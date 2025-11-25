inklusion logo Sitio accesible
El Otro Lado de Los Realities | “El peor equipo rojo": Nuevas polémicas y lo que nadie vio venir de Exatlón México

Entre nuevos rostros, análisis sin filtros y el debate sobre si estamos frente al peor equipo rojo de la historia de Exatlón México en “El Otro Lado de los Realities” .

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

