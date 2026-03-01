inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Programa Completo | Rojos y Azules perdieron a una de sus participantes, descubre quién es la eliminada de hoy domingo 1 de marzo de 2026

Azules y Rojos compitieron en dos pruebas de gran calibre, la tercera Batalla por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación en el final de la semana 22 en Exatlón México

No te pierdas de todo lo que pasó en el programa completo de Exatlón México hoy domingo 1 de marzo de 2026. Azules y Rojos compitieron en la tercera Batalla por la Supervivencia y sólo un equipo se salvó de mandar a dos de sus participantes al Duelo de Eliminación.

