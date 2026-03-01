Exatlón México | Tercera Batalla por la Supervivencia | Rojos y Azules quieren colocar a dos participantes rivales en el Duelo de Eliminación

Rojos y Azules compitieron en la tercera Batalla por la Supervivencia en el final de la semana 22 de la novena temporada de Exatlón México hoy domingo 1 de marzo de 2026. Ambos equipos tienen que ganar esta prueba para mandar a 2 rivales al Duelo de Eliminación. ¿Quién ganó la pugna? descúbrelo aquí.

