Exatlón México| Mejores Momentos Parte 1 | Katia Gallegos no tiene miedo a Mati Álvarez y la ve como una Roja más

El final de la semana 22 de la novena temporada de Exatlón México terminó hoy domingo 1 de marzo de 2026 con la tercera Batalla por la Supervivencia, pero antes de esto, Katia Gallegos reveló ante cámaras que, los Azules deben salir a competir con todo, sin embargo, añadió que todas las rivales escarlatas son iguales y que incluso, Mati Álvarez es una Roja más.

