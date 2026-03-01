Exatlón México | Duelo de Eliminación | Natali Brito, Ella Bucio o Valery Carranza, ella es la eliminada de hoy domingo 1 de marzo de 2026

Hoy domingo 1 de marzo de 2026 se llevó a cabo el Duelo de Eliminación en el día final de la semana 22 de la novena temporada de Exatlón México. Los Azules perdieron la tercera Batalla por la Supervivencia y con ellos mandaron a 2 participantes a la pugna máxima, quienes se midieron ante Ella Bucio, descubre quién se salva, si Natali Brito, Valery Carranza o la campeona de parkour.

Te puede interesar: Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 | Rojos se van a la Barraca confiados y los Azules analizan quiénes de sus participantes podría ir al Duelo de Eliminación