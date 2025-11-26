inklusion logo Sitio accesible
El Otro Lado de Los Realities | Caos, risas y mucha verdad: el episodio más encendido ya es tendencia

“El Otro Lado de los Realities” volvió a encender la tarde con dinámicas inéditas, polémicas entre conductores y una convocatoria impactante que podría llevar a los fans a vivir la experiencia Exatlón México desde adentro.

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

