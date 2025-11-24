inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

El Otro Lado de Los Realities |“No es lo mismo verlo que vivirlo”: Vanessa revela la realidad detrás de Exatlón México

Vanessa llegó a El Otro Lado de los Realities decidida a contarlo todo: desde la diferencia entre ver Exatlón y vivirlo, hasta los roces, aprendizajes y la presión de entrenar con leyendas. Su versión, sin filtros.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

Exatlón México
Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×