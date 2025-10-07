Doris del Moral revela su secreto para dominar los circuitos de Exatlón México

Doris del Moral sorprendió a los fanáticos de Exatlón México al revelar paso a paso cómo enfrenta el exigente circuito de speed, compartiendo que su primer estrategia comienza con un juego rápido de “piedra, papel o tijera” para decidir quién entra primero y evitar choques en el recorrido. La atleta explicó que el secreto está en mantener la calma desde el primer obstáculo, apoyándose estratégicamente con las manos para no perder el equilibrio, y confesó que el muro en forma de pirámide es una de las partes más desafiantes, especialmente cuando llueve o el sol quema la superficie. Doris detalló también cómo domina el salto alto y la zona de coordinación, donde la precisión con ambos pies puede marcar la diferencia entre ganar o perder. Finalmente, recomendó cuidar la espalda y la cabeza al salir del túnel final, para mantener la energía y la concentración hasta el último momento. Con esta revelación, la atleta busca que los seguidores comprendan la verdadera dificultad detrás de cada carrera, dejando claro que Exatlón México no solo es fuerza, sino también estrategia y mente fría.