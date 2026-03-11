Exatlón México | Video: Ella Bucio sorprende con brutal entrenamiento de parkour y anticipa nuevos retos

Tras su salida de Exatlón México, Ella Bucio sigue dando de qué hablar y volvió a llamar la atención de todos sus seguidores tras compartir un corto video desde su perfil personal, en el que se puede observar realizando un intenso entrenamiento, junto a un mensaje que dejó en expectativa a todos.

Dentro del material compartido, Ella aparece ejecutando una serie de movimientos a gran velocidad, saltando obstáculos no solo en circuitos controlados, sino a pie de calle, demostrando la técnica que la ha convertido en una referente de la disciplina en México. Junto al video, la atleta escribió un mensaje que despertó la curiosidad de sus fans: “Ya retomando los entrenamientos de parkour, preparándome para lo que viene”.

Con este breve adelanto, los fans de la atleta especulan sobre sus siguientes aventuras, pues la exatleta Roja deja abierta la posibilidad de verla de nueva cuenta en las contiendas.

El impresionante nivel de Ella Bucio en el parkour

En el video compartido por la atleta, se puede ver un recopilatorio de algunos momentos de su entrenamiento, en donde recorre estructuras de manera precisa, combinando velocidad y control corporal, habilidades que le permitieron ser una atleta desafiante dentro de la novena temporada de Exaltón México.

Los fans de la disciplina comentan que el entrenamiento es fundamental, pues este deporte consiste en desplazarse por distintos entornos, superando uno a uno cada obstáculo que se presenta, esto mediante saltos, escaladas y movimientos acrobáticos. Con estas habilidades Ella, ha destacado a nivel internacional gracias a su estilo dinámico y capacidad física.

¿Qué se trae entre manos Ella Bucio?

A pesar de que la atleta no dio más detalles sobre lo que se avecina en su vida personal o deportiva, el mensaje compartido en redes deja en claro que se encuentra enfocada en mejorar su rendimiento físico. Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a cualquier nueva publicación que pueda dar pistas sobre los próximos pasos en la carrera de la atleta mexicana.