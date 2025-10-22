Exatlón México | Ella Bucio rompe en llanto y confiesa su frustración: “No sé qué más hacer

La noche de ayer, Ella Bucio ofreció uno de los momentos más especiales y reales dentro de la novena temporada de Exatlón México, pues la atleta se desbordó en pasión y abrió su corazón frente a cámara, dejando en evidencia la gran presión que viven los atletas.

“No estoy sorprendida, estoy frustrada conmigo misma, con mi proceso”, confesó entre lágrimas, dejando ver la vulnerabilidad detrás de su fortaleza habitual. Declaró Ella.

¿Por qué lloró Ella Bucio?

Dentro de Exatlón México, cada circuito representa una gran carga emocional y cada victoria o derrota, sumada al encierro que viven los atletas, los pone a prueba en cada momento. Para Ella, Bucio, quien llegó como una de las competidoras más fuertes a la competencia, la presión que ejerce el rality deportivo más demandante de México fue suficiente para llevarla al llanto y la frustración.

Exatlón México | Mejores momentos | El Equipo Azul domina, el Rojo se quiebra y los conflictos salen a la luz ¿Podrán darle la vuelta esta noche? [VIDEO] La presión no da tregua en Exatlón México: El Equipo Rojo no logra levantar cabeza tras la salida de Aristeo y ahora una de sus atletas más fuertes, Ella Bucio, podría ser la siguiente en enfrentar el riesgo máximo.

“Yo pensaba: las pistas son lo mío, sacaré ventaja, pero en el tiro no funcionó. Comencé a cometer errores tontos y sigo sin entender qué está fallando”.

La batalla mental que enfrentan los atletas de Exatlon México

En Exatlón México, las emociones y la mente también juegan un papel decisivo. Ella Bucio lo sabe, pues frente a cámara declaró.

“Llegar a un duelo de eliminación sin saber qué hacer es lo que me está comiendo por dentro. Lo he intentado todo, pero nada me dice: ‘esto es lo que tienes que hacer’”.

No cabe duda de que las palabras de Ella resonarán en todos los atletas y los seguidores del reality deportivo más demandante de México.