Adrián Leo y Alexis Vargas ganan el blindaje varonil y se acercan a la semifinal de Exatlón México

Adrián Leo y Alexis Vargas consiguieron una importante victoria tras ganar el blindaje varonil en Exatlón México. Ambos atletas celebraron emocionados y aseguraron que están enfocados en llegar a la gran final. La dupla azul destacó el esfuerzo y preparación que necesitarán para mantenerse en la pelea por el campeonato de la temporada.