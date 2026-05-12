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Adrián Leo y Alexis Vargas ganan el blindaje varonil y se acercan a la semifinal de Exatlón México

La familia Azul ya sueña con levantar el trofeo de la novena temporada de Exatlón México.

Adrián Leo y Alexis Vargas consiguieron una importante victoria tras ganar el blindaje varonil en Exatlón México. Ambos atletas celebraron emocionados y aseguraron que están enfocados en llegar a la gran final. La dupla azul destacó el esfuerzo y preparación que necesitarán para mantenerse en la pelea por el campeonato de la temporada.

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