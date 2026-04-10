Valery regresa tras su lesión y conmueve al Equipo Azul en Exatlón México
Valery vuelve a la competencia y agradece el apoyo del Equipo Azul tras su lesión dentro de Exatlón México.
Evelyn y el Equipo Azul celebran el regreso de Valery tras la lesión que la mantuvo fuera de la competencia durante varios días. La atleta agradece el apoyo de sus compañeros, quienes la han cobijado en su proceso, y reconoce que, aunque se siente agradecida, también experimenta frustración por no encontrarse aún al 100% dentro de Exatlón México.