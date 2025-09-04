Exatlón CUP | Programa Completo | México mide sus fuerzas contra Rumania para llegar a la gran final

El Equipo Rojo y El Equipo Azul se vieron frente a frente para ganarse su lugar y representar a México en el duelo frente a Rumania, aunque de manera aparatosa transcurrió el circuito al presentarse un incidente que dejó fuera a una atleta de la competencia que llevará a los mexicanos un paso más cerca de la gran final de Exatlón CUP.