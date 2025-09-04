Exatlón CUP | México se se enfrenta a Rumania
Durante el encuentro entre México y Rumania se dio una competencia llena de entrega y alto desempeño que les brindó una ventaja a los mexicanos contra Rumania
El Equipo de Rumanía enfrentó al Equipo de México en un duelo que sacó lo mejor de cada uno de los atletas entregando todo para avanzar en la competencia, pero los atletas mexicanos fueron superiores y lograron despegar el vuelo que los llevará un paso más cerca de ser coronados como los campeones de Exatlón CUP.
