Exatlón México: Así entran a la semana 15; estos son los 3 mejores y 3 peores rendimientos

Jair Cervantes fue el eliminado del pasado domingo 4 de enero de 2026 en Exatlón México , y como el reality show debe continuar, con el inicio del nuevo ciclo, aquí te diremos quiénes son los 3 mejores y 3 peores rendimientos del programa de cara a la Semana 15, la cual tendrá un sin fin de emociones, pero, sobre todo, sangre nueva.

¿Quiénes son los 3 mejores y 3 peores rendimientos de Exatlón México que entran a la semana 15?

Quien encabeza la lista de los 3 mejores rendimientos de cara a la semana 15 de la novena temporada de Exatlón México es Mati Álvarez. Terminator tiene el 72.73% de efectividad con 176 carreras, de las cuales ha ganado 128 y perdido 48.

Le sigue Evelyn Guijarro, Sniper tiene el segundo lugar en el mejor rendimiento con el 69.95% de efectividad. La vigente campeona de la marca suma 183 carreras, de las cuales ha ganado 128, pero, ha sido derrotada en 55 ocasiones.

El tercer mejor rendimiento que entra a la semana 15 de la novena campaña es Koke Guerrero. El Hechicero del Aire tiene en su poder el 68.10% de efectividad; el cual ha sido producto de 210 competencias, en donde ha levantado la mano como ganador 143 veces, pero ha conocido el fracaso en 67 ocasiones.

Estos atletas son los que tiene el peor porcentaje de efectividad de cara a la semana 15 de Exatlón México

El primer sitio de los peores porcentajes lo tiene José, el atleta es el último lugar en la tabla de rendimientos con el 22.89% de efectividad; esto ha sido producto de sus 83 carreras, de las cuales ha ganado solamente 19, pero perdido 64. Joe de la Selva sigue en el abismo, pero en su paso ha eliminado a varios referentes Escarlatas como Mau Miau y a Heber Gallegos, así como otros novatos.

El segundo lugar de los 3 peores rendimientos lo encabeza Natali Brito, la leyenda Azul tiene el 29.09% de efectividad, con apenas 55 carreras en la presente edición, esta atleta celeste acumula 39 derrotas y solamente 16 victorias.

Melissa Ramos se encuentra como tercer peor rendimiento, la participante Escarlata acumula el 29.41 de efectividad, con 17 carreras, sólo ha ganado 5 y visto la derrota en 12 ocasiones.