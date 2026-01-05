Exatlón México: La DESESPERADA y MIGAJERA estrategia de los rojos para ya no perder tantos elementos

Los atletas Escarlatas volvieron a perder a un elemento, en este caso se trató de Jair Cervantes, quien tuvo que ir al Duelo de Eliminación del pasado domingo 4 de enero 2026. Tras la salida de Angry Bird, se reveló un avance, donde se vio cómo será la desesperada y migajera estrategia de los Rojos para ya no dejar ir a otro de sus compañeros en Exatlón México.

¿Cuál fue la desesperada y migajera estrategia de los Rojos para ya no perder elementos?

De acuerdo con el avance que se dio tras concluir el último día de la semana 14 de Exatlón México , se pudo escuchar y ver que, Doris del Moral estaba muy furiosa con sus compañeros, ya que algunos de ellos estaban muy contentos con los Rojos. Tras esto, Bulldozer les hizo saber que, los Escarlatas son así, y que parte de su estrategia para que se desconcentren es hacerse “amigos” y a partir de ahí manipularlos.

¿Quiénes son los atletas Azules que estaban muy contentos con los Rojos?

En este avance del lunes 5 de enero de 2026, se puede ver al Dóberman muy contento con Humberto Noriega , la escena siguiente es la de Doris regañándolos por dicha situación. Recordemos que, en temporadas pasadas se ha visto este mismo plan, donde de acuerdo con Del Moral, se meten a su cabeza para que, en caso de verse las caras en un Duelo de Eliminación, duden a la hora de dar un tiro final o definitivo.

¿Qué se juega en Exatlón México hoy lunes 5 de enero de 2026?

Este lunes 5 de enero de 2026 se disputará la Villa 360 y para saber si los Rojos o Azules tendrán la casa con lujos, necesitarás sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país. También se podría estar poniendo en juego el Duelo por la Ventaja, el cual tiene varias opciones como premio.

Se viene un nuevo refuerzo

Tras la salida de Josué Menéndez, Antonio Rosique reveló que, un atleta nuevo se integrará a la novena temporada de Exatlón México y se hará en la semana 15. Hasta el momento no se ha revelado quién es el nuevo participante, y aunque en el avance se escuchó a Mati y a Paulette decir que era Heliud Pulido , no se sabrá hasta que sintonices el capítulo de hoy.