4 diseños de piñatas caseras de Kuromi para celebrar los cumpleaños de los niños

Uno de los personajes más queridos por las niñas pequeñas es ‘Kuromi’, perteneciente al mundo de Hello Kitty y quien es la mejor amiga de este personaje y que se caracteriza por ser muy aventurera y extrovertida. Esto ha llevado a que se encuentre en muchas temáticas de cumpleaños infantiles y es por este motivo, te vamos a dejar cuatro ideas de piñatas con el que podrás personalizar las fiestas infantiles y en donde no necesitarás de mucho dinero para crear algo bonito.

Tal como mencionábamos anteriormente, Kuromi es un personaje ficticio creado en el año 2005 perteneciente a la compañía japonesa Sanrio y se trata de la mejor amiga de Hello Kitty, que tiene un pasado rebelde y un lado femenino oculto. Se ha convertido en muy querido por las niñas pequeñas, por lo que esta caricatura se puede ver en muchos artículos e incluso no puede faltar en ningún cumpleaños temático, sobre todo en las piñatas.

Si estás pensando en organizar una fiesta de cumpleaños para las niñas pequeñas amantes de Kuromi, no te puedes perder esta decoración especial, en el cual podrás hacer una piñata colorida, fácil de hacer y que sorprenderá a todos. Es que no requieres de muchos elementos, sino de creatividad. Te compartiremos cuatro diseños diferentes, pero tanto los materiales como el paso a paso son similares.

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Materiales para la piñata de Kuromi

Cartón grueso y corrugado para la silueta y los bordes

Cinta adhesiva transparente o cinta de papel para unir las piezas

Cúter o tijera

Pegamento

Papel crepé blanco para el rostro y negro y morado para el resto de la figura

Goma eva negro y rosa

Cuerda resistente

Cómo hacer la piñata de Kuromi

Crear los moldes de Kuromi sobre un cartón grueso para que esté más resistente Cortar el molde con un cúter Pegar las tiras de cartón al borde del molde Pegar la otra cara de la piñata y sellar con cinta adhesiva Hacer un agujero para luego pasar el hilo resistente Empapelar el molde con el papel crepé de los colores y armar la figura

Diseños de piñatas de Kuromi

Otro diseño de piñata de Kuromi pic.twitter.com/6fhazPVNmX — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 9, 2026

Así podrá diseñar tu piñata de Kuromi pic.twitter.com/FmtGWdgDfQ — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 9, 2026