Exatlón México | AVANCE | Descubre todo lo que pasará en vivo por Azteca Uno hoy lunes 16 de marzo de 2026

Ernesto Cázares salió eliminado en la semana 24, pero, como el reality deportivo debe seguir, esto es lo que pasará en el AVANCE de la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México hoy lunes 16 de marzo de 2026.

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