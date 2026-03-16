Exatlón México | AVANCE | Descubre todo lo que pasará en vivo por Azteca Uno hoy lunes 16 de marzo de 2026
Ernesto Cázares se convirtió en el eliminado de la semana 24 de la novena temporada de Exatlón México, y los Azules inician el nuevo ciclo bastante cabizbajos
Ernesto Cázares salió eliminado en la semana 24, pero, como el reality deportivo debe seguir, esto es lo que pasará en el AVANCE de la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México hoy lunes 16 de marzo de 2026.
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