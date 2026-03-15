Exatlón México | Duelo de Eliminación | Ernesto Cázares, Adrián Leo o Koke Guerrero, descubre quién es el eliminado de hoy domingo 15 de marzo de 2026
Los Azules perdieron la tercera Batalla por la Supervivencia y con ello tuvieron que mandar a 3 de sus elementos al Duelo de Eliminación de Exatlón México hoy
Los Azules perdieron la tercera Batalla por la Supervivencia y con ello ahora el Duelo de Eliminación será de color celeste; los hombres que fueron a la pugna máxima podrían ser: Ernesto Cázares, Alexis Vargas, Koke Guerrero o Adrián Leo, descubre quién es el eliminado de la semana 24 de la novena temporada de Exatlón México hoy domingo 15 de marzo de 2026.
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