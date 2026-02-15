Exatlón México| Duelo de Eliminación | Dos participantes del equipo Rojo y una atleta del grupo Azul competirán en el Duelo de Eliminación, ¿quién es la eliminada de hoy domingo 15 de febrero de 2026?

Hoy domingo 15 de febrero de 2026 se llevó a cabo el final de la semana 20 de la novena temporada de Exatlón México, sin embargo, los Azules pudieron salir victoriosos en la tercera Batalla por la Supervivencia y con ello colocaron a 2 de los rendimientos más bajos del equipo Rojo, pero, aun así, la pugna máxima será mixta con una participante celeste.