Exatlón México| Duelo de Eliminación | Dos participantes del equipo Rojo y una atleta del grupo Azul competirán en el Duelo de Eliminación, ¿quién es la eliminada de hoy domingo 15 de febrero de 2026?
Dos participantes del equipo Rojo y una atleta del grupo Azul deberán ir al Duelo de Eliminación de Exatlón México hoy domingo 15 de febrero de 2026
Hoy domingo 15 de febrero de 2026 se llevó a cabo el final de la semana 20 de la novena temporada de Exatlón México, sin embargo, los Azules pudieron salir victoriosos en la tercera Batalla por la Supervivencia y con ello colocaron a 2 de los rendimientos más bajos del equipo Rojo, pero, aun así, la pugna máxima será mixta con una participante celeste.