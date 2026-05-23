¿Ántrax, Lancer o Emmanuel? Luis por fin confesó de quién está enamorado en MasterChef 24/7 (VIDEO)
¡Ya no pudo más y por fin reveló quién es el verdadero dueño de su corazón en MasterChef 24/7!
Mucho se ha hablado del shippeo en el Mundo MasterChef 24/7, y en particular, acerca de quién realmente ha logrado ganarse el corazón de Luis. Luego de momentos de tensión después de conocer a los participantes que llevarán delantal negro en el domingo de eliminación, Luis aprovechó para hacer fuertes declaraciones acerca de quién realmente está enamorado.