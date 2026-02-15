Exatlón México | Mejores Momentos Parte 1 | Así festejaron el Día del Amor y la Amistad Adrián Leo y Katia Gallegos, pero los Azules saben que no deben perder la tercera Batalla por la Supervivencia

El final de la semana 20 de la novena temporada de Exatlón México inició hoy domingo 15 de febrero de 2026, los Azules y Rojos se preparaban para poder competir la tercera Batalla por la Supervivencia, ambos grupos llegan con una victoria y ahora deberán encarar esta prueba para evitar que una de sus compañeras vaya al Duelo de Eliminación.

Por otro lado, la pareja del momento en el grupo celeste son Adrián Leo y Katia Gallegos, quienes compartieron lo que compraron para darse con motivo del Día del Amor y la Amistad. Descubre cuáles fueron sus obsequios de estos participantes Azules.