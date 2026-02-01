Exatlón México | Mejores Momentos Parte 1 | Los Azules esperan ganar la tercera Batalla por la Supervivencia y colocar a una participante del equipo Rojo en el Duelo de Eliminación
Los Azules saben que tienen que ganar la tercera Batalla por la Supervivencia de este domingo 1 de febrero de 2026 y harán todo para lograrlo
Este domingo 1 de febrero los Azules se preparaban para encarar la tercera Batalla por la Supervivencia, y saben muy bien que, tienen que hacer de todo para colocar a una participante del equipo Rojo en el Duelo de Eliminación en Exatlón México. ¿Lo conseguirán?