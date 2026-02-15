Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 | Natali Brito sabe que podría ir al Duelo de Eliminación mientras que, en el grupo Rojo Benyamin confía en que Karol, La Flaca o Ella sí volverán de la pugna máxima

La semana 20 de la novena temporada de Exatlón México llegó a su final hoy domingo 15 de febrero, y el equipo que ganó la tercera Batalla por la Supervivencia fue el grupo Azul, por lo que, el Duelo de Eliminación fue mixto y tuvieron que asistir los 3 peores rendimientos de este ciclo, descubre quiénes estarán peleando por su estadía.