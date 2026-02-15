Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 | Natali Brito sabe que podría ir al Duelo de Eliminación mientras que, en el grupo Rojo Benyamin confía en que Karol, La Flaca o Ella sí volverán de la pugna máxima
Benyamin Saracho les da unas palabras de ánimo a dos de sus compañeras que irán al Duelo de Eliminación en la semana 20 de la novena temporada de Exatlón México
La semana 20 de la novena temporada de Exatlón México llegó a su final hoy domingo 15 de febrero, y el equipo que ganó la tercera Batalla por la Supervivencia fue el grupo Azul, por lo que, el Duelo de Eliminación fue mixto y tuvieron que asistir los 3 peores rendimientos de este ciclo, descubre quiénes estarán peleando por su estadía.