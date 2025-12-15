Exatlón México | Mejores Momentos | “Los voy a eliminar a todos”: José lanza advertencia tras sacar a otro rojo en Exatlón México

La tensión en Exatlón México sigue aumentando luego de que José celebrara junto al Equipo Azul una nueva eliminación roja, asegurando con firmeza que su constante sacrificio al entrar a los circuitos fue clave para lograr el objetivo, al tiempo que lanzó la contundente frase “los voy a eliminar a todos”, una declaración que intensificó la rivalidad; el atleta también reconoció que gran parte de su éxito se debe al apoyo incondicional de su equipo, mientras que del lado rojo aceptaron que fue una competencia sumamente complicada, aunque Josué sostuvo que tenía el nivel suficiente para vencer a José, dejando claro que la batalla entre ambas escuadras está lejos de terminar.