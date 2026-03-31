Exatlón México: Mati Álvarez ya no quiere perder tanto; descubre quién gana en vivo por la señal de Azteca Uno el Duelo de los Enigmas

La semana 27 de la novena temporada de Exatlón México ha dado inicio y la competencia comenzó a favor de los Azules, quienes pudieron hacerse con el Juego por la Ventaja y con la Villa 360. Sin embargo, quienes se mostraron muy tristes son los Rojos por haber perdido a César Villaluz. Sin embargo, hoy martes 31 de marzo se juega el Duelo de los Enigmas y para saber quién gana esta pugna, no olvides sintonizar la señal en vivo de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas o bien dar clic aquí.

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Los Rojos querían sacar a Adrián Leo

Antes de iniciar el Juego por la Ventaja, quienes revelaron que querían sacar a Adrián Leo fue Mario Mono Osuna y Humberto Noriega; estos dos pesos pesados del equipo Rojo de Exatlón México, dieron a conocer que su objetivo era que se fuera el pelotero, pero su estrategia no les salió como esperaban y ahora se quedaron sin César Villaluz, ya que el exfutbolista fue eliminado precisamente a manos de Mufasa.

Por otro lado, desde la Villa 360, quien le agradeció mucho a Adrián Leo fue Koke Guerrero, todo esto tras haber eliminado a César Villaluz, recordemos que, el exfutbolista traía de hijo al Hechicero del Aire, y es que fue el mismo tricampeón quien dijo que, el hoy eliminado de la semana 36 le estaba ganando casi siempre o en la mayoría de las veces.

Mufasa por su parte les recomendó a los Azules jugar las Batallas por la Supervivencia como lo hicieron en la tercera pelea por la estadía del pasado domingo 29 de marzo, y también les dijo a los suyos que, tienen que ganar todo en esta semana, principalmente el Juego por la Ventaja y todo tipo de recompensas que les sirva para ocuparlas ante sus rivales Rojos.

Mati Álvarez también comentó que, la razón por las que han perdido se debe en gran parte a la mala suerte de lo que le ha pasado a Humberto Noriega, y es que en la tercera Batalla por la Supervivencia, uno de los objetivos se cayó y tiró un tótem, el cual a su vez golpeó en las pelotas y tenía que acomodar todo de nuevo; fue por ello que, perdió tiempo, esto mismo pasó ante Alexis Vargas cuando se disputaba el Juego por la Ventaja, donde igual, uno de sus corchos le jugó una mala pasada y le restó tiempo de volver a pegarle a las botellas.