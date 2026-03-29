Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 | Evelyn Guijarro le gana el punto decisivo a Mati Álvarez y el Duelo de Eliminación será 2 Azules contra un Rojo

Evelyn Guijarro le gana un punto decisivo a Mati Álvarez en la tercera Batalla por la Supervivencia de la semana 26 de la novena temporada de Exatlón México, por lo que, el Duelo de Eliminación de hoy domingo 29 de marzo de 2026 será de dos Azules contra un Rojo.

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